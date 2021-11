Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Existe a possibilidade dos paranaenses comemorarem as festas de fim de anos sem máscara. O governador Ratinho Junior disse, neste sábado (6), que o Paraná pode flexibilizar o uso da máscara assim que o estado atingir 80% de vacinação dos adolescentes. A informação foi divulgada durante evento realizado em Londrina, no Norte do Estado.

Em entrevista coletiva, Ratinho disse que o avanço da vacinação permite o estado a considerar uma redução nas medidas restritivas.

“Nós estamos fazendo de forma muito cautelosa todas as decisões focadas na pandemia. A vacinação está ajudando muito, somos o primeiro estado que conseguiu dar as duas doses para a maioria da população. Agora estamos avançando nos adolescentes, tudo isso para diminuir número de mortes e infectados. Acredito que, se nós chegarmos em novembro 80% dos adolescentes vacinados, começando dezembro próximo dos 100%, podemos começar em um Natal sem máscara, mas isso de forma muito técnica e sem colocar em risco a população”, disse.

Segundo os dados do Vacinômetro estadual, o Paraná já aplicou 16.094.632 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.680.041 primeiras doses, 6.581.894 segundas doses e 324.596 doses únicas.

Entre os adolescentes, são 438.101 doses aplicadas.

Ponta Grossa

Na última segunda-feira (1), a Prefeitura de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, liberou o uso de máscaras em ambientes abertos da cidade. Para a decisão, a administração municipal levou em conta a taxa de imunização contra o Sars Cov-2. Segundo a Prefeitura, 95,9% da população adulta recebeu ao menos uma dose e 60,3% já completou o esquema vacinal.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), porém, a normativa não é válida e a obrigatoriedade para uso do instrumento de proteção continua. Para a pasta, é necessário decreto estadual para a liberação.