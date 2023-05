Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 13.533 vagas de emprego com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.349 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de operador de magarefe, com 557 vagas, operador de telemarketing ativo e receptivo, com 286, e operador de processo de produção, com 231.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis (2.908). São ofertadas 286 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 168 para auxiliar de linha de produção, 135 para repositor de mercadorias e 128 para operador de caixa.

Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 94 vagas para preenchimento urgente, com procura por trabalhadores para fiscal de loja (41), pedreiro (36), mecânico de automóvel (14), operador de máquina fixa (02), e auxiliar contábil (01).

A região de Toledo aparece em seguida, com 2.422 oportunidades. São ofertadas 803 vagas para auxiliar de linha de produção, 210 para operador de processo de produção, 150 para abatedor de porcos e 40 para magarefe.

Nas demais regionais do Interior são destaques Cascavel (1.195), Umuarama (998), Francisco Beltrão (815) e Cianorte (689). Em Cascavel, as funções que lideram as ofertas de vagas são auxiliar de linha de produção, com 363 vagas, magarefe, com 245, auxiliar de limpeza, com 27, e auxiliar administrativo, com 16 oportunidades.

Em Umuarama, os destaques são para auxiliar de linha de produção (610), magarefe (33), alimentador de linha de produção (30), e costureiro (24).

Em Francisco Beltrão, há oferta de emprego para as funções de auxiliar de linha de produção, com 225 oportunidades, abatedor de avicultura de corte, com 36, costureiro, com 26, e trabalhador de avicultura de postura, com 14.

Na região de Cianorte são ofertadas 78 vagas para auxiliar de linha de produção, 50 para faxineiro, 50 para magarefe, e 22 para vendedor de comércio varejista.

ESTÁGIO – Para quem está começando, os estágios podem ser o primeiro contato com o mundo do trabalho. E o Paraná também tem oportunidades para os estudantes do Ensino Médio, Ensino Médio Técnico e Ensino Superior.

A Secretaria da Administração e da Previdência é a responsável pelo sistema da Central de Estágio do Paraná, que disponibiliza vagas para os estagiários atuarem em órgãos da Administração Pública (Secretarias de Estado, autarquias e universidades estaduais).

No momento, são mais de 400 vagas abertas. O cadastro do estudante e candidatura para as vagas são realizados apenas pelo site www.centraldeestagio.pr.gov.br/ .

Os estagiários do Governo do Paraná recebem bolsa-auxílio, vale transporte e após 180 dias úteis têm direito a recesso remunerado. Os contratos são de dois anos.

ATENDIMENTO– Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento deve ser feito AQUI .

Confira as vagas por regionais