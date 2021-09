Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O vereador de Jacarezinho Luiz Sérgio Marques de Moraes, o Serginho Marques, esteve visitando nessa semana a Casa de Estudantes da Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Acompanhado de alunos ele verificou as condições do local.

“Irei entrar em contato com os responsáveis para verificar o que podemos auxiliar. Ela está em péssimas condições e está sendo destruída por vândalos”, comenta Serginho Marques.