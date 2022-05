Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A assessoria de imprensa da dupla Conrado e Aleksandro confirmou na tarde desta sábado (7), que o sertanejo Aleksandro morreu no acidente com o ônibus da equipe nesta manhã. Além do músico, outras cinco pessoas não resistiram e outras 11 ficaram feridas.

Aleksandro morreu

Luiz Aleksandro Talhari Correia, que era conhecido no mundo da música apenas como Aleksandro, era natural de Dourados e tinha 34 anos. A confirmação da morte do músico aconteceu por volta das 14h deste sábado (7), por meio da assessoria de imprensa.

Acidente Conrado e Aleksandro

O veículo com os integrantes da dupla Conrado e Aleksandro tombou no canteiro da rodovia Regis Bittencourt, por volta das 10h30 deste sábado (7), possivelmente devido ao estouro de um pneu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e uma pista foi interditada. O acidente causou lentidão no trânsito e o congestionamento chegou a 7 quilômetros.

Na noite desta sexta-feira (6), a dupla sertaneja Conrado e Aleksandro fez um show na cidade de Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Após a apresentação, os músicos seguiram com a equipe para São Pedro (SP), onde fariam um show neste sábado (7).