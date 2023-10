Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 57, servidor da Prefeitura de Sengés e que estava desaparecido desde a semana passada, foi encontrado morto na última terça-feira (10).

De acordo com as informações divulgadas pelo portal ARede, o homem identificado como Roque Antônio Aliberti estava desaparecido desde quinta-feira (5). O corpo da vítima foi encontrado as margens do Rio Jaguaricatu.

Roque era executor de serviços gerais na prefeitura municipal de Sengés onde atuava desde o ano de 2012.

A prefeitura do município divulgou nota de pesar pela morte do servidor. “Respeitado pelos colegas, foi um bom profissional e ser humano. Agradecemos o esforço da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, bem como, os servidores e todos que se empenharam e trabalharam na procura pelo senhor Roque. A Prefeitura enlutada, deseja que nesse momento de tristeza, Deus conforte o coração de cada um”, diz o texto.