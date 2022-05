Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A noite de sexta-feira, 6 de maio, ficará marcada como a primeira ação oficial das festividades de comemoração do aniversário de 70 anos de emancipação política do município de Sertaneja. Com a praça central repleta de pessoas aconteceu a apresentação da banda Falamansa e uma homenagem ao Dia das Mães.

“Uma grande alegria poder iniciar as festividades de uma data tão importante para o nosso município”, comenta o prefeito Jamison Donizete. Também participaram os deputados estaduais Guto Silva e Luiz Cláudio Romanelli, os vereadores municipais e prefeitos da região.

70 anos

O município vem realizando um trabalho forte no desenvolvimento do projeto “Histórias e Memórias de Sertaneja”. A medida visa resgatar fotos, colonização, documento e relatos antigos que contam a história do município. As pessoas poderão conhecer melhor a história com relatos de moradores que foram entrevistados relembrando suas infâncias no começo de Sertaneja.

Falamansa

Falamansa é uma banda brasileira de forró formada em 1998 na cidade de São Paulo. Com a ascensão do forró nas noites da capital paulista, surgiu na cidade um movimento para atender a demanda das casas noturnas e do público adolescente, que se identificou de imediato com a dança e com o ritmo contagiante do estilo.