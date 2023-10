Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiu alerta, no começo da tarde desta quinta-feira (26), para temporais previstos para o próximo fim de semana. Desta forma, a preocupação é com o alto acumulado de chuva, especialmente em cidades já fortemente afetadas no mês de outubro. É o caso, por exemplo, de União da Vitória e São Mateus do Sul.

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, o alerta é válido para todas as regiões.

“Especialmente, no fim de semana, as chuvas ocorrem com mais intensidade entre os setores Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-Sul, onde estão previstos temporais e chuvas em alto volume, podendo ultrapassar os 200 milímetros, chuva compatível para o mês inteiro”, destaca.

Desta forma, há grande probabilidade de transtornos à população.

“Poderemos ter rápida elevação nos níveis de rios, enxurradas em riachos, além de transtornos em rodovias”, concluiu o meteorologista.

Na Região Metropolitana de Curitiba, Litoral e no Norte do Estado, também há chance de chuva forte, mas de forma bem mais irregular. Não se descarta, porém, temporais fortes em algumas cidades.

Um dos fatores que pode contribuir para chuvas mais fortes em Curitiba é o aquecimento. As máximas podem chegar aos 26°C na cidade.

Boletim

O Paraná tem 28 cidades em situação de emergência por causa das chuvas: Capanema, Cascavel, Dois Vizinhos, General Carneiro, Ivaiporã, Jardim Alegre, Mallet, Mangueirinha, Nova Prata do Iguaçu, Palmeira, Paula Freitas, Paulo Frontin, Peabiru, Pinhão, Pitanga, Porto Amazonas, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul, Rio Negro, Roncador, Santa Izabel do Oeste, São João do Triunfo, São Jorge do Oeste, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, União da Vitória e Virmond.