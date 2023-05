Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um jantar oferecido pela Sociedade Rural do Norte Pioneiro (SRNP) na noite de ontem (24), no recinto de leilões da Efapi, em Santo Antônio da Platina/PR, apresentou a programação da Expo 2023 à imprensa local e regional. A feira será realizada de 16 a 20 de agosto no Parque de Exposições Alicio Dias dos Reis.

Diretores da Sociedade Ruhral do Norte Pioneiro, o prefeito José da Silva Coelho Neto, secretários e diretores da Prefeitura Municipal, além de parceiros comerciais da SRNP (Cresol e Frangos Pioneiro), também marcaram presença no evento, organizado pelo diretor de Marketing da Sociedade Rural, Jairo Henrique, radialista da Vale do Sol FM.

O presidente da SRNP, Celso Freitas, falou sobre a importância de um dos maiores eventos de entretenimento e negócios da região com portas abertas ao público, e destacou o papel fundamental da imprensa para o sucesso da Efapi, que chega à sua 51ª edição.

O prefeito José Coelho da Silva Neto, por sua vez, destacou a parceria entre o município e a Sociedade Rural do Norte Pioneiro para a realização da Efapi, que recentemente teve uma alteração em seu calendário, mudando o evento para agosto, mês em que Santo Antônio da Platina comemora seu aniversário (dia 20).

O gerente geral do Instituto de Desenvolvimento Rural – IDR/Iapar/Emater, engenheiro agrônomo Maurício Castro Alves, destacou que o Norte Pioneiro é o grande impulsionador da balança comercial do estado no agronegócio e falou sobre a programação de eventos técnicos promovida pelo IDR-PR na Efapi 2023.

A feira terá shows artísticos, rodeio, leilões, parque de diversões, praça de alimentação, exposição de animais, implementos agrícolas, veículos e indústria e comércio, entre outras atrações.

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

No dia 16 de agosto, a dupla Guilherme e Benuto abrirá a programação artística da Efapi 2023. No dia 17, Bruno e Marrone sobem ao palco com expectativa de grande público na arena de shows da Expo. Luana Prado é a atração no dia 18 e Felipe Araújo no dia 19. Por fim, no dia 20, a dupla César e Paulinho encerra a programação da feira.

Os camarotes para os shows artísticos já estão sendo vendidos e os compradores terão a chance de participar do sorteio de uma motocicleta zero quilômetro avaliada em mais de R$20 mil, oferecida pela Cresol, empresa parceira da Sociedade Rural do Norte Pioneiro na realização da Efapi.