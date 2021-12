Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem que andava distraído mexendo no celular levou um susto em Ceilândia Sul, no Distrito Federal. Ele caiu em um bueiro sem tampa. O caso foi registrado na segunda-feira (6) e as cenas foram flagradas por câmeras de segurança.

Após o ocorrido, a Administração Regional de Ceilândia informou que “já tomou ciência desta situação e deu início ao trabalho de recuperação deste bueiro e de outros demais que também necessitam de reparos”.

