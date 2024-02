O calor predominou em todo o Paraná neste sábado (10), devido a uma onda de calor que passa pelo Sul do Brasil. De acordo com o Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a cidade que teve recorde de calor neste sábado foi Capanema, no Oeste do Paraná, com 38,3ºC. Em Loanda, no Noroeste, a temperatura máxima foi de 37,9ºC. Foz do Iguaçu registrou 37ºC.

Conforme informações do Simepar, pelo menos 62 municípios do Paraná tiveram máximas próximas ou acima dos 30ºC, incluindo Curitiba. Pelo menos 19 cidades ficaram acima dos 35ºC.

Veja a lista das temperaturas mais altas deste sábado (10):