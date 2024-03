O calorão continua predominando no Paraná nesta quinta-feira (14), sem mudanças nas condições.

Segundo o Simepar, a massa de ar seco continua atuando, o que mantém o tempo estável e com temperaturas elevadas.

À tarde o tempo deve ficar mais abafado e a temperatura deve superar os 30°C em quase todas as regiões. No norte, noroeste e oeste do estado, as máximas podem chegar a 36°C nesta quinta (14).

Parte do Paraná está em área de alerta para baixa umidade relativa do ar. Segundo o mapa do Climatempo, a metade norte, oeste e sudoeste do estado devem registrar umidade entre 30% e 21%, o que é considerado baixo e sinal de alerta para hidratação.

Veja a lista de máximas: