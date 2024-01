Com as oito paradas do MSC Lirica e uma do MSC Musica, a primeira temporada de cruzeiros no Porto de Paranaguá já atraiu 12.290 turistas para o litoral paranaense. São 11.246 viajantes e 1.044 tripulantes que desceram do navio em algum momento para curtir as atrações do Paraná. Com o número de passageiros que embarcaram (2.530) e desembarcam (2.452) na duana da cidade e os que permaneceram nos navios durante o tempo em que eles ficaram atracados no porto de Paranaguá o fluxo chega a 21.791 pessoas.

Só neste último final de semana, 1.761 pessoas desceram em Paranaguá durante a oitava parada do navio MSC Lirica de um total de 16 para a temporada e 308 embarcaram para a viagem. Até o dia 08 de março, o navio segue atracando no litoral paranaense, seguindo depois rumo a Itajaí (SC), Uruguai e Argentina.

O maior número de desembarques aconteceu no dia 8 de dezembro, com 451 pessoas, e o maior número de turistas em trânsito do MSC Lirica ocorreu no dia 5 de janeiro, com 2.010. A maior saída do MSC Lirica ocorreu também no dia 5 de janeiro, com 2.339 pessoas que passaram o dia em trânsito ou embarcaram em Paranaguá, e seguiram para os outros destinos. O MSC Musica, maior que o Lirica, colocou 2.931 pessoas em um único dia nas praias do Paraná (2.166 passageiros e 241 tripulantes aproveitaram o Litoral naquele dia).

As atracações semanais movimentam a economia de todo o Litoral do Estado. A Prefeitura de Paranaguá estima uma injeção de R$ 25 milhões na economia. Na arena montada pela Secretaria de Estado do Turismo na Praça do Rocio os visitantes também podem comprar passeios para outros destinos do Litoral, além de conhecer agastronomia local.

Esta é a primeira vez que a Portos do Paraná recebe uma temporada de cruzeiros. O MSC Lirica é o navio principal desta temporada, com capacidade para 2.648 passageiros, 721 tripulantes e 988 cabines. A embarcação pesa 65 mil toneladas, com 274,9 metros de comprimento, 28,8 metros de largura e 54 metros de altura.

A MSC confirmou que a cidade fará parte da temporada 2024/2025 e já conta com pacotes disponíveis na internet . A empresa de cruzeiros também reservou as datas para o Porto de Paranaguá na escala da temporada 2025/2026.

“Essa é uma grande conquista para o povo do Litoral do Paraná porque ajuda no desenvolvimento do turismo para a nossa região”, afirmou o diretor empresarial da Portos do Paraná, André Pioli.

As próximas temporadas estão reservadas com o navio MSC Armonia, com cerca de 275 metros de comprimento, 29 de largura e 54 metros de altura. A capacidade máxima é para até 2.520 passageiros e 780 tripulantes. As viagens foram reservadas para serem iniciadas no dia 05 de dezembro de 2025 e seguirão, toda sexta-feira, até o dia 27 de março de 2026.

Foto: Reprodução/Secom Paraná Turistas aproveitam passagem pelo Litoral para conhecer outros atrativos. Foto: Secretaria do Turismo

Confira os dados do MSC Lirica:

1º de dezembro

Desembarque: 85

Trânsito: 914

Saída: 1.216

8 de dezembro

Desembarque: 451

Trânsito: 1.253

Saída: 1.544

15 de dezembro

Desembarque: 309

Trânsito: 1.794

Saída: 2.108

22 de dezembro

Desembarque: 317

Trânsito: 1.951

Saída: 2.284

29 de dezembro

Desembarque: 334

Trânsito: 1.964

Saída: 2.285

05 de janeiro

Desembarque: 315

Trânsito: 2.010

Saída: 2.339

12 de janeiro

Desembarque: 330

Trânsito: 2.002

Saída: 2.334

19 de janeiro

Desembarque: 331

Trânsito: 1.970

Saída: 2.278

Confira os dados do MSC Musica:

23 de dezembro

Trânsito: 2.166 passageiros e 241 tripulantes

Saída: 2.931