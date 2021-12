Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Durante a temporada de verão as rodovias do Estado terão policiamento especializado. A Polícia Civil do Paraná (PCPR), através de uma força tarefa, visa combater os crimes e garantir a segurança da população, além de prestar ajuda à Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros.

A ação começou no dia 11 dezembro, após a liberação das praças de pedágio e conta com mais de 80 policiais civis operando nas estradas, 24 horas por dia, com viaturas e helicópteros.