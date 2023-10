Com a aproximação de temporais ao estado, e mais especificamente à Região Metropolitana de Curitiba, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) emitiu uma orientação para que os motoristas não peguem a estrada na quinta-feira (12), Feriado da Padroeira.

De acordo com o meteorologista Lizandro Jacóbsen, a previsão é de temporais, acompanhados de muitos raios.

“Se for viajar, consulte antes as condições de via pela PRF [Polícia Rodoviária Federal] ou concessionária, uma vez que há risco de chuva forte na BR-376’, comentou.