A falta de energia elétrica provocada pelas fortes chuvas e ventania que atingiu o Paraná no sábado (23) afetou o abastecimento de água em 85 localidades abastecidas pela Sanepar neste fim de semana. As regiões Noroeste e Oeste foram as mais atingidas. Apesar de todos os esforços das equipes da Copel, algumas unidades de produção e de distribuição de água ainda estão sem energia, inviabilizando a sua operação.

Esta é a segunda vez, em dez dias, que as tempestades causam estragos e prejudicam o abastecimento de água no estado. Em Foz do Iguaçu, o temporal prejudicou o abastecimento de água para 70% da cidade. Em, Londrina ainda 15% dos imóveis ainda estavam com o abastecimento comprometido neste domingo (24). Na região de Paranavaí, 13 cidades tiveram o abastecimento de água paralisado. A tempestade ainda afetou o abastecimento nas regiões de Cascavel, Toledo, Apucarana, Arapongas. Campo Mourão e Umuarama.

REGIÃO OESTE – Na região, além de Cascavel, a falta de eletricidade afetou Lindoeste, Guaraniaçu e distrito Guaporé, Santa Tereza do Oeste, Corbélia e Distrito Penha, Distrito Santo Izidoro em Três Barras do Paraná, Matelândia, Ramilândia, Braganey e distrito Longuinópolis, Ibema, Campo Bonito, Iguatu e Céu Azul.

Nas cidades de Catanduvas, Capitão Leônidas Marques, Santa Lúcia e Três barras do Paraná a eletricidade foi restabelecida na manhã deste domingo e o abastecimento de água está sendo retomado.

Na região de Toledo, as unidades de Terra Roxa, Distrito Ponte Nova, em Diamante do Oeste, Vera Cruz do Oeste e Distrito São Sebastião e Cafelândia também estão sem eletricidade. Além disso estão comprometidos os distritos de Bela Vista do Oeste (Guaíra), Palmitópolis (Nova Aurora), Carajá (Jesuítas), Luz Marina (São Pedro do Iguaçu), Dois Irmãos (Toledo) e Central Santa Cruz (Cafelândia). Na cidade de Toledo o fornecimento de água está comprometido nos bairros Jardim Porto Alegre, Concórdia, Bandeirantes e Independência. A Sanepar está instalando geradores para retomar a produção.

Na região de Foz, São Miguel do Iguaçu está com o abastecimento parcialmente comprometido e em Santa Terezinha de Itaipu, Itaipulândia, Missal, Medianeira e Santa Helena as unidades ainda estão com a produção paralisada. Em Foz do Iguaçu, a estação de água da Vila C ficou com a produção paralisada e isso afeta o abastecimento de água para 70% da cidade. As regiões norte, leste e centro da cidade estão sem água.

REGIÃO NOROESTE – As cidades comprometidas são Paranavaí, Amaporã, São Carlos do Ivaí, Graciosa, Planaltina do Paraná, Paranacity, Cruzeiro do Sul, Guaraci, Inajá, Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Santo Antônio do Caiuá, São João do Caiuá

Na região de Umuarama e Campo Mourão o temporal afetou o abastecimento em Farol, Cianorte, Indianópolis, Goioerê, Guaporema, Tuneira do Oeste e distritos de Vila Carbonera, em Maria Helena e de Roberto Silveira, em Umuarama.

Na região de Maringá, ficaram desabastecidas além da Cidade Canção, Paiçandu, Nova Esperança, Astorga, Mandaguaçu, Ourizona e Floraí.

No Noroeste do Paraná, as cidades mais afetadas foram Londrina e o distrito de Warta, Cambé, Godoy Moreira, Novo Itacolomi, Jandaia do Sul, Rolândia e distrito São Martinho, Centenário do Sul, Arapongas, Porecatu, Sabáudia, Florestópolis, Jandaia do Sul, Cafeara, Santo Inácio, Primeiro de Maio e Ventania.

Turvo, na região central, também teve o abastecimento de água comprometido neste domingo em decorrência do temporal.

SEM ENERGIA, SEM ÁGUA – Todo maquinário e equipamentos de grande porte nas mais de 3.400 unidades operacionais da Sanepar nos 346 municípios onde a Companhia atua precisam do fornecimento de energia.

Em todo o caminho percorrido pela água há necessidade de motores, bombas, válvulas e sistemas de automação, e todos esses equipamentos utilizam energia elétrica. Portanto, quando falta energia, também pode faltar água.