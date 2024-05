O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos para temporal no Paraná nesta quarta-feira (8). Além disso, há risco de rajadas de ventos de até 60 km/h.

Conforme o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Há possibilidade também de queda de granizo nas áreas de risco. O instituto prevê também chance de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Regiões sob risco de temporal no Paraná

De acordo com o alerta do Inmet, as regiões mais afetadas pelo temporal no Paraná são: Sudoeste, Oeste, Centro-Sul e Sudeste.

De acordo com o Inmet, há risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações nas regiões que estão em alerta laranja. No Paraná, até o momento, a região Sudoeste e a região Centro-Sul devem ser afetadas pelos vendavais.

Ainda, o aviso abrange parte de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que enfrenta o pior desastre natural da história e está em calamidade pública devido às chuvas da última semana.

Ventos e chuvas continuam no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul, estado em calamidade pública devido às enchentes e alagamentos dos últimos dias, permanece em alerta laranja para temporais e vendavais, com acumulado de chuva de até 100mm por dia e ventos de até 100km/h nesta quarta-feira (8).