Um casal morreu após o carro onde estavam ser arrastado pela correnteza no município de Bela Vista da Caroba (PR), durante o temporal no Paraná. A morte aconteceu na última sexta-feira (3).

De acordo com a RICtv Oeste, as vítimas retornavam de Cascavel, no oeste do estado, onde estavam para fazer um tratamento médico. O casal morto no temporal no Paraná estava com filho, quando o carro foi levado pela correnteza ao passar sobre um bueiro.

O corpo do homem foi encontrado a aproximadamente 5 quilômetros da ponte onde estavam. O filho das vítimas conseguiu escapar.

Alerta vermelho para temporal no Paraná

Paraná segue com alerta vermelho e laranja neste sábado (4) (Foto: Inmet)

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para temporal no Paraná. O aviso vale até o final da tarde deste sábado (4).

Conforme o instituto, as regiões sob risco são o oeste e o sudoeste do estado. Nesses locais há risco de alagamentos e deslizamentos de terra.