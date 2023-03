Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quem nunca passou pela experiência de adotar um filhote e ficar espantado pelo fato do animal ser agitado demais? Na hora que os filhotes vão para casa é comum que eles cheguem com os dentinhos mais afiados e comecem a tentar morder humanos e objetos.

Quem nunca perdeu uma roupa que foi rasgada pelo filhote? Para os animais, essa atitude de morder é perfeitamente normal, já que eles estão sempre mordendo uns aos outros. No entanto, é ai que fica a pergunta: como acabar com isso?

A gente precisa corrigir no momento exato e quando é esse momento? Quando o cão pensar em abrir a boquinha pra dar a primeira mordida a gente tem que cortar a ideia dele ali”, explica o veterinário e adestrador Dr. Victor Tavares

A ideia, com isso, é chamar à atenção do cachorro para que ele pare a brincadeira. Só que o Dr faz um alerta: os filhotes são insistentes e teimosos. “Não fique naquela luta com ele que é aquilo que ele quer”, diz Victor que ainda recomenda que os filhotes sejam isolados em caso de extrema insistência.

Ai pode repetir esse processo.