Até parece coisa dos filmes de super-herói, mas não é bem assim. Em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), um fenômeno meteorológico conhecido como ‘Dust Devil’, ou Demônio de Poeira em tradução livre, assustou moradores no fim da tarde desta sexta-feira (27).

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um funil de vento na Avenida Padre Natal Pigato.

O fenômeno lembra os chamados ‘raios azuis’, que se tornaram clichês nos filmes de super-herói. Em ‘Os Vingadores’, por exemplo, o raio possibilitou a chegada do exército de Loki à Terra. Posteriormente, descobriu-se que o irmão de Thor estava a serviço do vilão maior da franquia: Thanos.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o Dust Devil ocorre em situações de muito calor e pouca umidade do ar, sendo muito comum nos desertos.

“Não costuma perdurar por muito tempo, pois a irregularidade do chão (como casas, árvores, lagos) costuma interromper o processo de formação e fortalecimento do fenômeno. Costuma-se confundir no Brasil isso com tornado, mas é bem mais fraco que este. Mesmo assim pode levanta muita poeira e pode levantar tábuas e telhas soltas”, cita.

Apesar do susto, não há registro de feridos no local, bem diferente com o fim da Batalha de Nova York envolvendo os heróis da Marvel.