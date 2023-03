Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 03 de março o Tiro de Guerra de Jacarezinho realizou a Solenidade de Matrícula de 50 novos Atiradores, que prestarão o Serviço Militar no ano de 2023.

A cerimônia iniciou com a tradicional entrada solene dos Atiradores pelo Portão das Armas do TG, conduzidos pelos Cabos da Reserva Hagemeyer e Batista, ex-Monitores da Turma de 2022. Logo após, os novos Atiradores participaram da primeira formatura ostentando a farda do Exército Brasileiro, recebendo dos familiares a insígnia de Atirador, utilizada na gola do uniforme e caracteriza os integrantes dos Tiros de Guerra.

Estiveram presentes à cerimônia diversas autoridades civis e militares da cidade de Jacarezinho, amigos e colaboradores do TG e familiares e amigos dos Atiradores matriculados no corrente ano, os quais abrilhantaram ainda mais a solenidade.

Os novos Atiradores iniciaram, no dia 1º de março, uma jornada que tem a duração de 40 semanas de instrução, onde receberão instruções militares, participarão de atividades cívicas, sociais e esportivas em apoio a comunidade e também irão praticar a Disciplina, o Civismo e o Patriotismo, passando a integrar ao final do curso de formação de Combatente Básico de Força Territorial, o quadro de reservistas do Exército Brasileiro.

O TG 05-007 está em festa por receber o “sangue novo”, com a necessária renovação sintetizada no entusiasmo dos 50 jovens jacarezinhenses que agora ostentam o uniforme Verde Oliva do Exercito Brasileiro.

Tiro de Guerra “Escola de Civismo, Patriotismo e Cidadania”