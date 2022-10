Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho (PR) – Nos dias 20 e 21 de outubro, o Chefe de Instrução, Monitores e Atiradores do Tiro de Guerra de Jacarezinho realizaram a terceira doação de sangue do corrente ano de instrução. A atividade tem por finalidade ajudar na manutenção dos estoques do Hemocentro de Jacarezinho, além de desenvolver nos jovens Atiradores o espírito de solidariedade e ajuda ao próximo. Tiro de Guerra “Escola de Civismo, Patriotismo e Cidadania.”