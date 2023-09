Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná está mandando, neste domingo (10), 52 bombeiros para ajudarem nas buscas pelos desaparecidos na tragédia que atinge o Rio Grande do Sul (RS). O estado foi afetado pelas chuvas provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. Até esta manhã, foram confirmadas 42 mortes.

A equipe saiu de Curitiba e vai percorrer um trajeto de mais de 660 quilômetros, até as cidades afetadas pela chuva no RS. Conforme o major Gabriel, do Corpo de Bombeiros, que vai comandar a força-tarefa, esse é um momento de união e solidariedade.

Estamos deslocando com 52 bombeiros e 15 viaturas operacionais. Já estamos lá no RS com uma equipe de cães farejadores e uma aeronave, que está dando suporte. Ontem [sábado] o governo do RS solicitou esse apoio de efetivo e nós estamos deslocando com esse efetivo para ajudar nas buscas das pessoas desaparecidas, que são mais de 40 na região”.

contou o major Gabriel, do Corpo de Bombeiros

O major contou que o cenário na região é de muita destruição e tristeza. Em conversa com um colega, chegou a se assustar com o que ouviu.

“Falei com um colega do RS, pedi para me descrever o cenário, e ele disse que ‘parece que foi uma bomba atômica que pegou a cidade’. É um cenário complexo, perigoso, mas estamos indo com o pessoal treinado e equipado, para darmos uma resposta adequada”. comentou o major Gabriel, do Corpo de Bombeiros

Os 52 bombeiros estão indo para o RS sem data para voltar. Mas acreditam que a situação possa ser resolvida em uma semana, aproximadamente.

“Não temos data para voltar, essa equipe permanece 7 dias lá, se for necessário a gente faz a substituição, enquanto o Estado precisar do apoio do Paraná, a gente tem total liberdade para apoiar o estado vizinho”. explicou o major Gabriel, do Corpo de Bombeiros