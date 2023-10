Como funciona

Embora em estágio inicial, a técnica já se mostrou efetiva em testes.

A litotripsia funciona com ondas de ultrassom que são direcionadas para formar microbolhas dentro do tumor no corpo do paciente.

Essa força criada pelas bolhas, se colapsam posteriormente e quebram juntos as células tumorais.

Os detritos que sobram no corpo, são limpos pelo sistema imunológico do doente.

Benefícios

A técnica é muito segura e traz uma quantidade menor de efeitos colaterais para os pacientes.

Não há impacto físico de radiação ou de quimioterapia, além de uma menor preocupação com a compatibilidade dos medicamentos, tempo de recuperação e pouco desconforto.

Isso ocorre porque o tratamento com litotripsia atinge apenas o tumor, preservando o tecido saudável.

O foco aqui são as ondas acústicas de ultrassom de alta energia, que formam as bolhas. Em uma radioterapia, por exemplo, as ondas afetam todo o corpo.

Resultados

Além de destruir o tumor, a terapia também ajuda a limpar o sistema imunológico e identificar outras células cancerígenas como ameaças.

No primeiro estudo, – realizado com ratos – os resultados ficaram próximos de 50% a 75% de células cancerígenas destruídas. O sistema imunológico foi capaz de eliminar o restante, não havendo evidência de recorrência ou metástase em mais de 80% dos roedores.

Já no segundo estudo, mais uma leva de resultados positivos.

A terapia destrói a parede externa de uma célula cancerosa e releve os antígenos tumorais para o sistema imunológico identificar e realizar ataques direcionados.

“Isso fará com que a litotripsia deixe de ser uma terapia local para ser uma terapia que pode tratar tumores globalmente em todo o corpo e, eventualmente, para uma cura”, disse Zhen Xu, professora de engenharia biomédica da UM.

FDA

Com a aprovação da FDA na última semana, o tratamento já pode ser realizado em hospitais dos Estados Unidos.

A autorização veio para a empresa HistoSonic, fundada em 2009 por engenheiros e médicos da UM.

Agora, a empresa vai comercializar e vender a plataforma litotripsia para hospitais e profissionais médicos para uso em tratamentos hepáticos.

.