Um tremor de terra assustou os moradores de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta segunda-feira (13). A ocorrência foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com o relato de alguns moradores, o bairro Universitário foi o que mais sentiu o tremor. “Barulho muito forte, estouro […] as pessoas estão todas na rua, são quase 4h da manhã e o cenário é esse”, descreveu um morador nas redes sociais.

De acordo com os bombeiros, o tremor aconteceu devido aos deslizamentos de terra. A cidade é cercada por morros e por conta das chuvas, a terra ficou encharcada.

Tremor de terra no Rio Grande do Sul; vídeo

https://www.instagram.com/reel/C66KQyJOZ6E/?igsh=aGwwcDh6ZHM4cHR6

Com mais de 100 ligações durante a madrugada, a Defesa Civil informou para os moradores não deixarem as casas, a menos que tenham notado rachaduras nas paredes.

Um geólogo deve ir até o local para fazer uma avaliação.