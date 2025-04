Com alta de 6,5%, o Paraná foi o Estado que teve o maior crescimento do Brasil nas atividades turísticas em fevereiro de 2025, de acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quinta-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O crescimento se refere ao volume das atividades de fevereiro em relação ao mês de janeiro. O índice paranaense é mais do que o dobro da média brasileira no período, que foi de 2,9%, e do que foi registrado por outros estados que são tradicionais destinos turísticos, como Rio de Janeiro (3,1%), Minas Gerais (1,7%), Pernambuco (1,3%), São Paulo (-0,9%), Santa Catarina (-1,1%) e Bahia (-3,2%).

O aumento é resultado das políticas de promoção das atrações paranaenses, como atividades de turismo de natureza, religioso e gastronômico, e de ações como o Verão Maior Paraná, que atraiu visitantes de todo o Brasil para as praias paranaenses com a maior programação do País de atrações musicais e esportivas.

No acumulado do ano de 2025, o turismo paranaense cresceu 5,9%, acima da média nacional de 5,3%. Já na comparação acumulada dos últimos 12 meses, a alta é de 7,7%, quase o dobro da média brasileira de 4,3%. Já em relação ao mês de fevereiro de 2024, a alta do turismo do Paraná é de 9,9%, enquanto a alta brasileira é de 7,3%.

RECEITA – Com crescimento consistente do turismo em todos os recortes, a receita nominal das atividades relacionadas ao setor também cresceu. Na comparação entre fevereiro e janeiro, a receita da atividade no Paraná cresceu 0,7%, enquanto a média do Brasil foi de queda, com um índice de -0,8% no período.

No acumulado do ano, que leva em conta o primeiro bimestre de 2025, o turismo paranaense registrou um crescimento de 9,9% na receita, alta superior ao crescimento brasileiro de 9,5% nos dois primeiros meses do ano. Já no recorte dos últimos 12 meses, a receita das empresas paranaenses ligadas ao setor cresceu, em média, 11,2%, enquanto a receita nominal da atividade em todo o Brasil teve alta de 9,5%.

SERVIÇOS – O IBGE também divulgou os dados referentes ao setor de serviços. Na variação acumulada em 12 meses, o Paraná teve crescimento de 2,9%, índice superior ao registrado pelo Brasil no período, que foi de 2,8%. Considerando apenas o primeiro bimestre de 2025, a alta paranaense é de 0,8%.

Na comparação do mês de fevereiro de 2025 com o mesmo mês em 2024, a alta dos serviços no Paraná foi de 3,7%. Segundo o IBGE, este crescimento foi o quarto mais importante, em valores absolutos, para a alta brasileira no mesmo período, de 4,2%.

Na segmentação por atividade de serviço, os serviços prestados às famílias registraram alta de 6,5% no acumulado do ano, seguido de serviços profissionais, administrativos e complementares (2,8%), serviços de informação e comunicação (1,8%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-0,5%) e outros serviços (-8,8%).

Em relação à receita nominal dos serviços, o crescimento paranaense no bimestre foi de 5,3%, sendo puxado principalmente pelos serviços prestados às famílias (14,1%) e pelos serviços profissionais, administrativos e complementares (8%). Na sequência estão os serviços de informação e comunicação (6,6%), transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,9%) e outros serviços (-4%).