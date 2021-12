Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Residência em Medicina Veterinária (PRMV) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) está com inscrições abertas para seleção de candidatos ao programa. As inscrições devem ser realizadas até 28 de janeiro de 2022, exclusivamente, pela internet.

Será ofertada, com vigência de um ano com renovação para mais um ano, respeitando os critérios de aprovação e a disponibilidade das bolsas, duas vagas na área de concentração Clínica Média, Cirúrgica, Obstetrícia e Reprodução de Animais de Produção e Equídeos. Uma vaga na área de Clínica Médica e Cirúrgica de Animais de Companhia; e uma vaga na área de Anestesiologia Veterinária. Para a inscrição, o candidato deve enviar, por e-mail, os documentos necessários que constam no edital, em formato pdf.

O PRMV é desenvolvido sob orientação dos docentes do curso de Medicina Veterinária do Centro de Ciências Agrárias da UENP. As provas serão realizadas em duas etapas: 1) prova teórica (eliminatória), realizada no dia 7 de fevereiro de 2022; 2) entrevista e análise de currículo, no dia 11 de fevereiro. Todas as etapas do processo seletivo serão realizadas por via remota.