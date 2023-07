Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, divulgou a abertura das inscrições para o projeto “Coral Popular da UENP”. Vinculado ao Programa de Desenvolvimento da Região Norte do Paraná, o projeto implementará o coral nos três campi da instituição. A ação pretende promover a manutenção e difusão das manifestações e experiências das camadas populares da região. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 20 de agosto.

De acordo com o diretor de Cultura da UENP, James Rios, o projeto representará a UENP e a cultura do Norte do Paraná em diversos eventos da região. “O Coral Popular é uma importante iniciativa da nossa Universidade. Trata-se de mais um projeto institucional que tem por objetivo ofertar uma atividade musical em todos os campi e, na mesma perspectiva, difundir e divulgar a produção musical popular de nossa a região. Pretendemos fazer um trabalho assentado na experiência cultural do nosso território”, destaca.