A Universidade Estadual do Norte do Paraná, o Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho e o Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro (SRI-NP), estiveram, na segunda-feira, 11, em reunião com o Conselho Estadual de Educação (CEE/PR), em Curitiba, para apresentar o projeto NP Maker. O projeto, que é voltado a educadores da Rede Básica de Ensino, visa à integração de robótica e de cultura maker à educação básica.

O NP Maker é desenvolvido pelo IFPR, Campus Jacarezinho, em 30 municípios da região e conta com apoio do SRI-NP, do SEBRAE e dos Núcleos Regionais de Educação de Jacarezinho, Ibaiti, Cornélio Procópio e Wenceslau Braz. Durante a reunião, foi alinhado também o apoio da UENP à iniciativa. A Universidade oferecerá a oficina de Linguagem Computacional para educadores da rede básica que participam do NP Maker.

Atualmente, o projeto capacita mais de 300 educadores do Norte Pioneiro. “O NP Maker é um projeto para integração de robótica e de cultura maker que tem como objetivo a inovação nos processos educativos e a qualificação do Ensino e Aprendizagem, podendo ser instrumento importante para a prática educativa nas escolas públicas e na formação contínua de professoras e professores”, destacou o chefe de gabinete da Reitoria da UENP, Mateus Luiz Biancon.

Na reunião, o professor dos cursos Técnico em Mecânica e Engenharia de Controle e Automação do IFPR, André Luiz Salvat Moscato, apresentou o NP Maker ao CEE/PR, bem como os resultados do projeto até agora. Para André, a iniciativa é um trabalho a longo prazo. “Esperamos que os professores possam aproveitar essa formação para criarmos um ambiente maker, um ambiente de robótica, um ambiente de inovação, porque só assim essa região vai se fortalecer. Apesar de já termos bons resultados, grandes frutos serão colhidos em alguns anos, fortalecendo essa cultura inovadora e empreendedora na nossa região”, ressaltou.

A diretora-geral da Agência de Inovação Tecnológica (AITEC) da UENP, Mayra Costa da Cruz Gallo de Carvalho, comenta que o projeto teve início com a capacitação de professores no ensino de robótica, mas será ampliado com o apoio do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT) – Campus Luiz Meneghel da UENP – no desenvolvimento da oficina de Linguagem Computacional. “Neste ano, o projeto foi redesenhado junto ao SRI-NP, que passou a incluir a UENP como fomentadora de oficinas de capacitação. Esse realinhamento do projeto permitiu a sua expansão também atendendo a um número muito maior de professores e núcleos”, explicou Mayra.

O presidente do SRI-NP, Hugo Emmanuel da Rosa Corrêa, conta que, no ano passado, o projeto capacitou mais de 120 professores que iniciaram as atividades em Robótica, disciplina que foi incluída na grade da Rede Estadual de Ensino. “O projeto surgiu da demanda da capacitação desses professores que, além de robótica, começaram a trabalhar com outras disciplinas ligadas à programação. Temos recebido um feedback bem positivo. A primeira etapa foi com a oficina de Robótica, que realizamos no IF dia 2 de setembro. A segunda será com a oficina de Linguagem Computacional”, relatou Hugo ao afirmar que ambas as oficinas são ofertadas de maneira presencial e remota no IFPR e nas escolas de Jacarezinho e em Bandeirantes, com o apoio da UENP.

Participaram da reunião o presidente do CEE/PR, João Carlos Gomes; a presidente da Câmara da Educação Superior do CEE, Fátima Aparecida da Cruz Padoan; o presidente do SRI-NP, Hugo Emmanuel da Rosa Corrêa; o professor do IFPR de Jacarezinho, André Luiz Salvat Moscato, além dos professores Mateus Biancon e Mayra Gallo, da UENP, e outros membros do Conselho Estadual de Educação.