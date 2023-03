A Universidade Estadual do Norte do Paraná realizou, na sexta-feira (17/03), a instalação do Comitê da Agência para o Desenvolvimento Regional Sustentável e Inovação. O programa será realizado no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP, em Jacarezinho. O evento contou com a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona; do reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini; dos integrantes do Comitê, além da comunidade universitária da Universidade.

O programa AGEUNI (Agências de Desenvolvimento Regional Sustentável e de Inovação) foi criado para execução dos mecanismos de integração entre universidade, empresa, governo e sociedade. A AGEUNI atua em quatro eixos. O primeiro eixo, de Parceria Universidade – Empresa; o segundo, de Inovação e apoio para microempreendedor individual, micro e pequenas empresas, cooperativas, associações e empreendimento solidários; o terceiro, Universidade Empreendedora; e o quarto eixo, Universidade e Desenvolvimento Regional Sustentável.

O secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, aponta que o papel da Agência é fazer aquilo que a sociedade indica como necessário para que o Paraná possa se desenvolver mais. “A porta de entrada das demandas é a Agência de Inovação da Universidade. Se a UENP tem algo pra resolver, será organizado dentro da UENP, a solução. Se a UENP não tem serviços para resolver, precisa buscar conexão onde há condições de serem resolvidas. Então, senhores representantes da governança local aqui da AGEUNI, a missão de vocês é muito importante. Nós estamos apostando muito na capacidade de vocês de representarem as vozes da região. Ninguém está aqui como representante de si mesmo, cada um está aqui como representante de um determinado seguimento, para saber, sob o ponto de vista daquele seguimento, quais as necessidades”, ressaltou.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, destaca que a Ageuni foi criada tendo como objetivo principalmente a execução dos mecanismos de integração entre a Universidade, as Empresas regionais, o Governo do Estado e a sociedade. “Este projeto é apenas um exemplo do que podemos alcançar juntos. O futuro é construído por meio da união de esforços, da perseverança e do empenho. Ao lado de todos vocês, estamos construindo um futuro próspero, sustentável e de sucesso, baseado no ensino, na pesquisa e na extensão, cumprindo nosso papel social como Universidade. Agradeço a todos os presentes por compartilharem conosco deste momento de celebração e renovação”, frisou.

A diretora da AGEUNI – UENP, professora Mayra Costa da Cruz Gallo de Carvalho, evidenciou que o projeto é inovador na forma de pensar em como será trabalhado a Inovação no Estado. “O programa entende como necessária a soma de forças e é isso que nós faremos em cada universidade. A AGEUNI não é só pesquisa, mas inovação em pesquisa. Então, por intermédio dessas diferentes ações que o entendimento acontece, que nós vamos de fato conseguir estabelecer um maior progresso para o Estado”, apontou Mayra.

Os recursos destinados para custear o programa são oriundos da Secretaria Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) – por meio do Fundo Paraná – e da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA). A implementação se dará pela Fundação Araucária e IEES – Instituições Estaduais de Ensino Superior, com a interveniência e suporte das suas respectivas Fundações de Apoio.

Também participaram da solenidade o prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto – Zézão; o coordenador de Ensino Superior da SETI, Fabiano Gonçalves Costa; o diretor do Campus de Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak; o diretor do Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes, Ricardo Castanho Moreira; a diretora do Campus de Cornélio Procópio, Vanderléia da Silva Oliveira; além dos vice-diretores de campi, pró-reitores, diretores de centro, assessores da UENP, agentes universitários, docentes e alunos.

Comitê

Compõem o Comitê Gestor Regional do programa o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, Aldo Nelson Bona; o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini; a professora da UENP e a secretária-executiva Ageuni – UENP, Mayra Costa da Cruz Gallo de Carvalho. Fazem parte do Comitê representando a governança local Marcos Minghini (Federação da Agricultura do Estado do Paraná – Faep); Luis Antônio Dias (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná – Fecomercio); Willian Rodrigo Scapini Teodoro (Federação das Empresas Transporte de Cargas do Estado do Paraná); Edimar Aparecido Pereira dos Santos e João Carlos Bonato (Associação dos Municípios do Paraná – AMP), Odemir Capello (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Paraná – SEBRAE); Anderson José Kakol (Organização das Cooperativas do Paraná – Ocepar); Marcos Paulo de Souza (Federação das Indústrias do Estado do Paraná – Fiep); e Matheus Miotta Cerialle (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná – Faciap).