Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná realizará, nesta terça-feira, 3 de outubro, a partir das 19h30, solenidade de abertura do 38º Salão Artes Plásticas de Jacarezinho. A exposição, que acontece por meio da parceria entre a Universidade Estadual do Norte do Paraná, Prefeitura de Jacarezinho e SESC, apresenta 23 obras e segue até o dia 31 de outubro.

O Salão de Artes Plásticas tem o objetivo de fomentar e difundir a produção artística local e procura aprimorar seu processo curatorial, em consonância com as tendências de vanguarda, com o intuito de se tornar um centro difusor da cultura no interior do Paraná, em especial na região do Norte Pioneiro.

O Museu de Arte e Cultura Popular fica localizado no Parque Universitário de Ciências, Cultura e Inovação da UENP, na Avenida Marciano de Barros, nº700, Bairro Estação, em Jacarezinho.