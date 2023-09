Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná recebeu, na sexta-feira, 22 de setembro, a doação do Acervo Dr. Gustavo Lessa Neto e do Acervo José Joaquim Alves de Almeida – “Quincaju”. Os acervos reúnem importantes arquivos de jornais do início do século 20, documentos e obras de arte da região Norte do Paraná. A solenidade de assinatura das doações foi realizada na Sala dos Conselhos da Reitoria da UENP, em Jacarezinho.

Jornais, revistas, fotografias, obras de arte, livros e documentos estão entre os itens que compõem os acervos recebidos pela Universidade. O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, partilhou a alegria em receber o material. “É uma honra receber este valioso patrimônio que enriquecerá nossa instituição e contribuirá para o crescimento cultural da nossa comunidade. Gostaria de agradecer às famílias pela generosidade em doar seus acervos de inestimável valor histórico e cultural. Esse gesto de desprendimento e preocupação com a preservação da memória é louvável”, destacou.

O vice-reitor, Ricardo Aparecido Campos, acentuou que os acervos trazem consigo histórias, conhecimentos e emoções. O professor ressaltou se tratar de um tesouro que precisa ser valorizado, cuidado e compartilhado. “Temos a missão de zelar pelas obras, documentos e registros que compõem estes acervos, garantindo que sejam preservados e disseminados”, disse. “Nosso compromisso é não apenas guardá-los, mas torná-los acessíveis ao público, através de eventos, exposições e atividades educativas que permitam que todos possam mergulhar nas riquezas destes acervos”, ressaltou.

O pró-reitor de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias, agradeceu a todos que tornaram a doação possível, pois, segundo ele, os acervos contribuirão para as atividades desenvolvidas na Universidade. “Esses acervos vêm para fortalecer a história da nossa região. Agradeço às famílias e também aos servidores da UENP que intermediaram estes processos de doação e possibilitaram que os acervos chegassem até nós”, disse.

“Vocês não imaginam a contribuição em dispor desses acervos para o Centro de Documentação. Os periódicos são documentos profícuos para nossos historiadores. Por meio deles, conseguimos recompor a história da cidade, da cultura, do cotidiano, da economia, a vida política, os lazeres”, acentuou a coordenadora do Centro de Documentação Histórica da UENP, Janete Leiko Tanno.

O diretor de Cultura da UENP, James Rios, destaca que, a partir dos acervos, historiadores e estudiosos poderão recompor a memória desta região que teve a história fragmentada. “Temos muitas nuances que esses documentos e produções artísticas acabam por descortinar. Ter a oportunidade de receber obras e documentos tão importantes e com tanta profundidade é muito significativo”, ressaltou. O assessor de Comunicação da UENP, Tiago Angelo, partilhou a felicidade pela doação. “Eu só tenho a agradecer à Annie, à dona Gladys e a toda família Lessa pela sensibilidade e generosidade dessas doações. Os jornais, os documentos e as obras de arte que a Universidade recebe são patrimônios raros, riquezas da nossa região e do nosso povo”, disse.

O Acervo Dr. Gustavo Lessa Neto foi doado pela mãe dele, Gladys Alzira e Silva Lessa, que, durante o evento, partilhou a alegria da doação dos arquivos para a Instituição. “É um imenso prazer poder realizar esta doação. Era uma vontade do meu filho, e a família está muito orgulhosa em retornar para Jacarezinho esses arquivos tão importantes para a história da região. Muito obrigado a todos, em especial ao Tiago, que se tornou um grande amigo e nos auxiliou em todo o trâmite para que a doação se concretizasse”, disse Gladys.

A doadora do Acervo Quincaju, Annie Piazza Benatto, falou sobre a convivência com o artista. “O Quincaju foi uma pessoa muito próxima da minha família, convivemos por muitos anos. Quando ele faleceu, os filhos decidiram deixar as obras com a minha mãe, Angela Moreira Biasi. Nós crescemos rodeados pelo acervo do Quincaju. Meus pais se mudaram e minha mãe demonstrou desejo de que essas peças ficassem em Jacarezinho. É uma honra saber que as novas gerações vão conhecer a história desse artista. Temos muito carinho e gratidão pela pessoa que ele foi pra minha família”.

Após a assinatura do termo do contrato particular de doação, os familiares e doadores dos acervos visitaram o Centro de Documentação Histórica (CEDHIS) e o Museu de Arte e Cultura Popular, no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP, onde ficarão disponíveis os acervos recebidos.

Dr. Gustavo Lessa Neto

Gustavo Lessa Neto era advogado em Londrina e neto de Gustavo de Souza Lessa, médico, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Jacarezinho. O acervo doado para a UENP é constituído por três volumes de periódicos: “Paraná Jornal”, de 1926 a 1928; “Jacarezinho”, de 1929 a 1930; e “Jacarezinho” 1931 a 1934; um volume da revista impressa “O Setentrião”, de 1937; além 65 fotos histórias da região Norte do Paraná. Completam ainda a doação, o quatro “A Santa Ceia”, de 1978, do pintor Eugênio de Proença Sigaud, o quadro do escultor e artista plástico Helvirio; uma digitalizadora e uma impressora e digitalizadora.

Quincaju

José Joaquim Alves de Almeida, popularmente conhecido como Quincaju, era um renomado artista plástico de Jacarezinho. O acervo Quincaju é composto por quatro esculturas em pedra rêbo produzidas pelo artista: “Uazire – princesa árabe” (1988); “Fuga” (1988); “Êxito” (1988); e “Meditação” (1989); além de 16 pastas contendo fotografias, correspondências, recortes de jornais, documentos pessoais, desenhos, listas de obras, entre outros registros de Quincaju. O acervo é composto também de livros relacionados a história e a cultura regional.