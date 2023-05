Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A UFPR está com inscrições abertas para concurso público com 61 vagas, das quais 47 para cargos de nível médio e 14 para cargos de nível superior, em várias macrorregiões onde a universidade possui unidades. Os interessados devem se inscrever até as 14 horas do dia 31 de maio, pelo site do Núcleo de Concursos da UFPR (NC/UFPR), que pode ser acessado aqui.

Conforme previsto em lei, 20% das vagas do concurso são reservadas para candidatos pretos e pardos. Também há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

A taxa de inscrição é de R$ 150,00 para os cargos de nível médio e de R$ 200,00 para os de nível superior, e pode ser paga até o dia 1º de junho, respeitado o horário de compensação bancária. Será concedida isenção de pagamento da taxa aos candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde em conformidade com a Lei nº 13.656/2018. Os pedidos de isenção deverão ser encaminhados até o dia 9 de maio, por meio de formulário específico, disponível no site do NC/UFPR.

Todos os candidatos inscritos farão a prova objetiva no dia 30 de julho. Para os cargos de Técnico de Laboratório (Análises Clínicas, Biologia, Físico, Industrial e Química) haverá também prova prática, no período de 11 a 15 de setembro. Para o cargo de Médico Ginecologista, haverá prova de títulos no período de 5 a 11 de setembro.

Remuneração e carga horária

Para os cargos de nível médio, a remuneração inicial é de R$ 2.446,96. Para a maioria das vagas, exige-se ensino médio profissionalizante na área respectiva, ou ensino médio regular mais curso técnico na área. Os requisitos para cada vaga podem ser conferidos no Anexo 1 do edital do concurso. Para os cargos de nível superior, a remuneração inicial é de R$ 4.180,66.

A carga horária para todos os cargos é de 40 horas semanais.