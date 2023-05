Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Federal do Paraná abriu um processo de investigação na Pró-reitoria de Assuntos Estudantis devido a um trote violento que ocorreu fora do campus da instituição, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba, nesta sexta-feira (26).

A cena foi filmada por moradores da região, que preferiram não se identificar, mas classificaram a cena como “literalmente uma tortura, inacreditável pensar que nos dias de hoje possa existir isso”. “Jogaram um monte de coisas, só ouvíamos os tapas, xingamentos (…), estavam batendo com bicho morto neles”, relata a testemunha.

Segundo a instituição, será aberto um processo disciplinar na sequência da investigação para as devidas responsabilizações. Em nota, a UFPR afirmou que é contra “qualquer ato de discriminação ou violência”.