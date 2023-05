Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) concluiu a apuração preliminar do caso de trote violento em Curitiba e o processo disciplinar foi encaminhado à Diretoria Disciplinar. Segundo informou a instituição, os responsáveis pelo ato foram identificados como estudantes do curso de Engenharia Mecânica.

“A Diretoria Disciplinar seguirá os trâmites legais necessários para responsabilização dos envolvidos, garantindo o direito de defesa e contraditório de todas as partes. Nomes de vítimas ou agressores não serão divulgados até a conclusão do processo disciplinar, a fim de evitar equívocos e garantir a justiça e segurança de todos os envolvidos”, diz o comunicado da universidade enviado à imprensa.

No texto, a UFPR afirma que repudia qualquer forma de discriminação ou violência, seja física, verbal ou simbólica e que está comprometida com um ambiente acadêmico “seguro, inclusivo e respeitoso”.

A instituição relata também que foi um ato isolado que ocorreu fora do campus da UFPR.

Trote violento

A recepção dos calouros com o trote considerado violento ocorreu nesta quinta-feira (25), no bairro Jardim das Américas, em Curitiba.

Vídeos obtidos pela Banda B, que foram enviados por uma testemunha — que prefere não ser identificada por medo de represálias —, mostram calouros em fileira, sem roupas e sujos com uma espécie de pó branco. A cena é vista por estudantes, sendo que alguns deles usam capas de chuva e têm os rostos cobertos por panos.

Em outro registro, os calouros aparecem virados de costas e alguns deles sem camisa. Todos os vídeos foram gravados da janela de um edifício, com o trote acontecendo em um terreno visivelmente vazio.

De acordo com a testemunha ouvida pela reportagem, os veteranos do curso usaram animais mortos e até um porco durante o trote.