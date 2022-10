Escutar esta notícia Escutar esta notícia

São três cursos técnicos subsequentes totalmente gratuitos! A inscrição é on-line e encerra em 31 de outubro, consulte o link na matéria.

O Colégio Estadual Rui Barbosa de Jacarezinho está com inscrições abertas para cursos técnicos subsequentes. O curso técnico de nível subsequente é oferecido a quem tenha concluído o ensino médio.

Atenção aos critérios para se Inscrever:

– OBRIGATÓRIO ter concluído o Ensino Médio, ou concluir em até no máximo dezembro de 2022.

– OBRIGATÓRIO NO ATO DA INSCRIÇÃO QUE SEJA ANEXADO CÓPIA DO HISTÓRICO ESCOLAR LEGÍVEL (ou para quem está cursando o último ano do Ensino Médio – cópia do Boletim)





Data: As inscrições teve início no dia 13/10/2022 e finaliza no dia 31/10/2022 próxima segunda-feira)

Número de vagas: 40 (Para cada Curso)

Turno: Noite



DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: dia 03/11/2022

O Colégio está ofertando os seguintes cursos:

Técnico em Vendas

Técnico em SEGURANÇA DO TRABALHO

👉 Para se Inscrever clique no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctMqdejX_-8lZsk0qblH_rsUvHENtXD1hNQ72nfz0umTzolg/viewform

Técnico em Enfermagem

👉 Para se Inscrever clique no link: https://forms.gle/m6ovCTXY12hfBvds9

Dúvidas pelo telefone: (43) 3525-2950 de segunda a sexta-feira das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.