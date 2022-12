Uma semana depois, imagens mostram avanço nos trabalhos de liberação da BR-376

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Imagens aéreas divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira (5), mostram avanço nas obras de recuperação da pista no quilômetro 669 da BR-376, em Guaratuba. A área foi atingida por um deslizamento de terra na última segunda-feira (28), incidente que deixou duas pessoas mortas.

De acordo com a corporação, as equipes da concessionária Arteris Litoral Sul conseguiram avançar com os trabalhos de restauração da rodovia e foram colocadas barreiras de concreto na base da encosta.

“A concessionária segue com os trabalhos e análise continua do trecho para averiguação da segurança. Não existe previsão de data para a liberação”, destaca.

Sem previsão de liberação do trecho, a Arteris reforça que, somente se o motorista precisar utilizar a rodovia, há opção de seguir sentido Santa Catarina ou Paraná pela rota da BR-116/PR (Curitiba) e via BR-470 (Santa Catarina). Rumo ao litoral paranaense e à Santa Catarina, também existe caminho pela BR-277, com restrição de horários para travessia de caminhões pelo ferry-boat.