A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) abriu um concurso público para cargos efetivos de agente universitário de nível superior e médio nesta segunda-feira (9). São 55 vagas com remuneração variando entre R$ 1.521,10 a R$ 5.400,29, de acordo com a função.

Para Guarapuava, há vagas para Advogado, Analista de Informática (Desenvolvimento de Sistemas e Suporte e Infraestrutura), Contador, Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico do Trabalho, Instrumentista Musical, Técnico Administrativo, Técnico em Anatomia e Necropsia, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório (Biologia e Química), Técnico em Radiologia (Cevet) e Técnico em Segurança do Trabalho.

Já para Irati, as oportunidades são para Psicólogo, Técnico Administrativo, Técnico em Enfermagem, Técnico em Laboratório (Biologia e Química) e Técnico em Segurança do Trabalho.

As inscrições para o concurso podem ser feitas até primeiro de fevereiro, clicando aqui. Na página é possível acessar o edital completo com mais detalhes sobre o processo de seleção. As inscrições tem custo de R$ 240 para as de nível superior e R$ 150 para as de nível médio.

Podem pedir isenção da taxa pessoas cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), prestadores de serviço eleitoral, doadores de sangue ou doadores de medula óssea. O pedido de isenção pode ser efetuado entre 9 e 13 de janeiro e as instruções para a solicitação estão disponíveis no edital.