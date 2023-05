Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A vacina contra a gripe foi liberada para todas as pessoas com mais de seis meses de idade, em todo o Paraná. As aplicações devem começar na segunda-feira (15), seguindo a recomendação do Ministério da Saúde.

“Não podemos subestimar e muito menos negligenciar a importância da vacina, que mostra todos os dias ser a principal estratégia de proteção contra vírus. É preciso fortalecer este processo, promovendo o imunizante para que chegue até o braço de todos os paranaenses”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo dados do vacinômetro nacional, o Paraná já imunizou 1.4 milhão de pessoas até o momento, o que representa cerca de 32% da população alvo da campanha. Com a ampliação do público a expectativa é expandir a vacinação, que possui meta estipulada de 90%.