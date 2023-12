O final de semana do Natal deve ser de temperaturas elevadas, com sensação de abafamento no Paraná, segundo o Climatempo. No sábado (23), as condições de nuvens são mais propícias no Sudoeste, com circulação de ventos e atuação de baixa no Paraguai, com chances de pancadas de chuva. Em Curitiba e Litoral o sol deve predominar e as temperaturas ficam altas, com condições de chuva forte entre tarde e noite. Há possibilidade de raios e ventos de até 70km/h.

No domingo (24), véspera de Natal, o estado deve se manter com sol forte e temperaturas altas. Há chances de chuva moderada a forte de tarde até o começo da noite. “É chuva ainda associada a calor e umidade, chance de vir com alguns raios e ventos de até 70 km/h. Não tem condição de chuva por hora. para a hora da virada”, disse o ClimaTempo.

Na segunda-feira (25), dia de Natal, as condições ainda devem ser de sol, temperaturas elevadas e chuva de tarde e de noite, sem indicativo para temporais. Há possiblidade de raios e ventos moderados.