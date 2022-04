Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os moradores de Toledo, no oeste do Paraná, acordaram neste domingo (10) com a decoração de Páscoa, colocada pela prefeitura nas ruas da cidade, danificada e fora do lugar.

Alguns coelhos, que estavam em bicicletas, tiveram as bikes arrancadas dos apoios no chão. Outros tiveram partes do corpo arrancadas e o enchimento dos bonecos vazado para fora.

A prefeitura informou que vai tentar repor a decoração a tempo da comemoração de Páscoa, que é no próximo domingo (17). Vandalismo e dano ao patrimônio público são crimes e o responsável pode ser preso e multado.

A prefeitura de Toledo pede que a população ajude na fiscalização do patrimônio público e denuncie os crimes à Guarda Municipal pelo WhatsApp (45) 9129-1894 ou pelo telefone 153.