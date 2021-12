Escutar esta notícia Escutar esta notícia

FURTO E VANDALISMO

Nesta segunda-feira (dia 6) a fiscalização da Prefeitura constatou o furto de fiação e disjuntores da entrada de luz que atende a Feira da Lua, no centro da cidade.

O ato de vandalismo, além de gerar custos à comunidade, já que todos somos prejudicados quando um bem público é depredado, poderia causar sérios prejuízos aos feirantes, num ano complicado economicamente em razão da pandemia do coronavírus.

O secretário municipal de Administração, Jaílton Isac de Paula, informa que solicitou aos eletricistas da Prefeitura um orçamento dos gastos necessários para a reposição dos materiais furtados e avisa que, até quarta-feira (dia 8/12) o problema estará solucionado.

Fica aqui o alerta para que as pessoas não comprem esse tipo de material usado, o que pode configurar receptação de mercadoria roubada.