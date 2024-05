A vazão das Cataratas do Iguaçu no último sábado (4) chegou a 8 milhões e 350 mil litros por segundo, enquanto nesta segunda-feira (6) apresentou 5 milhões de litros. De acordo com o monitoramento hidrológico da Companhia Paranaense de Energia (Copel) o número é três vezes acima do normal.

O fenômeno foi ocasionado pelas chuvas ao longo do Rio Iguaçu. Apesar disso, o parque permaneceu aberto, com horário ajustado para a Meia Maratona das Cataratas no domingo (5), encantando mais de três mil atletas.

Em outubro de 2023, a vazão das Cataratas do Iguaçu ultrapassou 16 vezes o número normal de 1,5 milhão, alcançando 24 milhões de litros de água por segundo. Foi a segunda maior vazão desde 1997.