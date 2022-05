Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Há diversas explicações para o surgimento do medo sobre a sexta-feira 13, uma das justificativas é ligado ao cristianismo, que diz que Jesus Cristo foi perseguido nesta data antes de ser crucificado. Ao longo dos anos, outras diversas superstições e lendas foram criadas ao redor da data. O dia é visto como algo sombrio e até mesmo de azar.

Esta sexta-feira, do mês de maio, será a única de 2022. Por isso, reunimos cinco curiosidades sobre a data para você se preparar para este dia. Confira abaixo:

Curiosidades sexta-feira 13

Loki e o número 13

Segundo a lenda, o mal e a agitação foram inseridos no mundo após a aparição de Loki, em um jantar no Valhala. Como 13º participante, Loki, que era conhecido como o deus da trapaça e da travessura, perturbou o jantar dos 12 deuses presentes e armou uma briga que resultou na morte de um deles. Desde então o número 13 é visto como mau presságio.

A sexta-feira 13 e o dinheiro

Estima-se que a cada ano a sexta-feira 13 resulta em perdas financeiras superiores a US$ 800 milhões de dólares.

12 e 14

De acordo com o Stress Management Center and Phobia Institute, de Asheville, Carolina do Norte, mais de 80% dos edifícios dos Estados Unidos não possuem o 13º andar. Desta forma, no elevador os números ficam 12 e 14.

Fobia

O medo da sexta-feira 13, passou a ser reconhecido pelos médicos e existe uma síndrome chamada paraskevidekatriafobia para nomear a fobia que algumas pessoas enfrentam relacionada a data.

Tragédias que ocorreram em uma sexta-feira 13

Diversas tragédia mundiais foram registradas em uma sexta-feira 13, entre elas a destruição do Palácio de Buckingham durante a Segunda Guerra Mundial, o cruzeiro Costa Concordia afundou na Itália e causou a morte de 32 pessoas, um incêndio florestal de grande proporção atingiu a Austrália, o fogo começou a se expandir em 13 de janeiro de 1939. Na época, 700 casas foram queimadas, 71 pessoas morreram e o fogo consumiu 575 hectares de terra.