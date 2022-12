Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Depois de dois Réveillons sem nenhuma programação oficial de queima de fogos à beira-mar, por causa da pandemia do coronavírus, algumas prefeituras do Litoral do Paraná voltaram a oferecer a atração de virada de ano a moradores e turistas.

Veja quais municípios terão queima de fogos, onde será e se haverá atrações extras no Réveillon de 2023:

Matinhos

A prefeitura de Matinhos está organizando queima de fogos e a apresentação de trios elétricos em dois pontos da cidade no dia 31: um no balneário Flórida e outro na Praia Brava, no trecho onde se concentraram os trabalhos de engorda. A concentração com os trios elétricos é a partir das 22h:

Em frente ao SESC, em Caiobá – Haverá queima de fogos de artifício, chamados de ecológicos (de baixo estampido) e trio elétrico, com apresentação de Everton Mesquita e banda.

– Haverá queima de fogos de artifício, chamados de ecológicos (de baixo estampido) e trio elétrico, com apresentação de Everton Mesquita e banda. Balneário Flórida – Haverá queima de fogos ecológicos e animação com trio elétrico, ao som do grupo Karametade.

A prefeitura emitiu decreto proibindo os fogos com estampido na cidade.

Guaratuba

A virada do ano em Guaratuba contará com três trios elétrico e queima de fogos sem estampido no Morro do Cristo, com duração de 10 minutos, na passagem do dia 31 para 1º. Ainda haverá apresentação de bandas. Confira quais e em quais pontos da beira-mar:

Praia Central – Das 22h até às 1h30, trio elétrico Águia com Fernanda Liz e banda e DJ Allan Caetano.

– Das 22h até às 1h30, trio elétrico Águia com Fernanda Liz e banda e DJ Allan Caetano. Avenida Ponta Grossa – Das 22h até 1h30 – trio elétrico Avatar com Banda Marvin, DJ Pudim e Grupo Move Dance.

– Das 22h até 1h30 – trio elétrico Avatar com Banda Marvin, DJ Pudim e Grupo Move Dance. Bairro Coroados (Avenida São José da Boa Vista esquina com a Avenida Minas Gerais) – Das 22h até 1h – trio elétrico Alucinação com dupla Davi & Daniel e DJ Firemam.

Antonina

A prefeitura está organizando duas queimas de fogos à meia-noite. Uma na praia da Ponta da Pita e a outra na Praça Feira-Mar.

Praça Feira-Mar.

Pontal do Paraná

A prefeitura de Pontal do Paraná informou que não preparou nenhuma queima de fogos ou evento na orla. Só terá eventos pós Réveillon, durante a temporada.

Morretes

Prefeitura de Morretes não informou se terá queima de fogos.

Paranaguá

Prefeitura de Paranaguá não informou se terá evento oficial de Réveillon na cidade.