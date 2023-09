Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A onda de calor que atinge o Paraná nesta semana deve fazer a temperatura disparar em todas as regiões do estado. Segundo a previsão do Simepar, em várias cidades os termômetros podem ultrapassar os 40°C. Além disso, somente o Litoral deve registrar chuva entre esta segunda-feira (18) e o próximo domingo (24).

Em Curitiba, todos os dias desta semana a máxima ultrapassa os 30°C, o destaque fica para o próximo final de semana, quando os termômetros devem bater os 37°C. O recorde no estado pode ser em Maringá, com a temperatura chegando aos 43°C. Veja os dias mais quentes desta semana em algumas cidades: