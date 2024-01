A família de Mario Jorge Lobo Zagallo divulgou, no perfil do ex-atleta no Instagram, que o velório do único tetracampeão mundial será na sede da Confederação Brasileira de Futebol.

O anúncio foi feito neste sábado (6), após a confirmação da morte por falência múltipla dos órgãos. Aos 92 anos, Zagallo estava internado em um hospital do Rio de Janeiro desde o final de dezembro, por complicações de comorbidades que já possuía. Antes disso, ele já tinha sido internado por infecção urinária.

O velório de Zagallo será neste domingo (7), na sede da CBF (Avenida Luiz Carlos Prestes, 130 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro), a partir das 9h30. A despedida será aberta ao público. O sepultamento está marcado para às 16h, no cemitério São João Batista.