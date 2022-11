Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho já começa a entrar no clima de Natal! E os trabalhos para deixar a cidade decorada para essa época tão especial estão a todo o vapor.

Esse ano – além da decoração – várias atrações artísticas serão realizadas nos quatro cantos da cidade. Concurso de presépios, desfiles temáticos, festivais, companhias de teatro, palco alternativo para artistas locais e muito mais.

E, para marcar com estilo o início dessa programação, na próxima terça-feira, dia 15, haverá a abertura oficial com show com da banda Jair Supercap Show na Praça Rui Barbosa, a partir das 20h. Toda população de Jacarezinho e região é convidada a participar.

Nos próximos dias será divulgada a agenda completa da programação de Natal, com o cronograma de todas as atrações.