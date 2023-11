Os vencedores do 21ª concurso Café Qualidade Paraná serão divulgados nesta quinta-feira (30), em Mandaguari, no Norte do Estado. Entraram na disputa 132 lotes — 89 na categoria natural e 43 processados pelo método cereja descascado —, originados de todas as regiões produtoras do Estado. A lista dos cafeicultores que disputam o prêmio pode ser conferida AQUI

Processamento natural, ou via seca, é o método em que os frutos são secados inteiros. No cereja descascado, também chamado de via úmida, retira-se a polpa do grão antes da secagem.

“Há 21 anos o concurso vem promovendo a bebida, o cafeicultor e o potencial das regiões produtoras paranaenses”, afirma o economista Paulo Sérgio Franzini, secretário-executivo da Câmara Setorial do Café, entidade que organiza a disputa.

São esperados mais de 300 participantes no encontro, entre cafeicultores, técnicos e lideranças do setor.

A avaliação dos cafés inscritos teve duas etapas. Na primeira, foram analisadas as características físicas segundo os critérios da COB (Classificação Oficial Brasileira). O objetivo foi detectar defeitos como grãos quebrados ou avariados por insetos. Foram aprovados 91 lotes, 60 da categoria natural e 31 de cereja descascado, nessa avaliação.

Na segunda fase, a prova de xícara, uma equipe de 11 experientes julgadores avaliou aroma, doçura, acidez, corpo, sabor, gosto remanescente e balanço da bebida com a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA, na sigla em inglês).

PRÊMIO – Nas duas categorias, os finalistas classificados até o terceiro lugar têm garantida a compra de seu lote pela cotação da bolsa de valores brasileira (B3) na quarta-feira (29), acrescida de 50% de bônus.

PATROCÍNIO – O concurso Café Qualidade Paraná é patrocinado pela Amiste Cafés, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Bratac Seda, Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa), Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), Crea-PR, Faep (Federação da Agricultura do Paraná), Fetaep (Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná), Grupo Dois Irmãos, Integrada Cooperativa Agroindustrial, e Ocepar (Organização das Cooperativas do Paraná), Prefeitura de Mandaguari, Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) e Sociedade Rural do Paraná.

A Câmara Setorial do Café do Estado do Paraná, a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) e Associação dos Engenheiros-Agrônomos de Londrina organizam a disputa.

Serviço:

21° Concurso Café Qualidade Paraná

Data: 30 de novembro, quinta-feira

Horário: 9 horas

Local: Associação Atlética Cocari, situada na BR 376, km 395, em Mandaguari