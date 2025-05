Um vendaval provocou destruição e deixou milhares de moradores sem energia elétrica em municípios do Oeste do Paraná. Vídeos mostram que uma igreja, uma unidade do Ceasa e até mesmo uma lavoura de milho foram danificadas devido a velocidade dos ventos.

Segundo a Companhia Paranaense de Energia (Copel) foram registrados quedas de energia nos municípios de Guaíra, Catanduvas, Cascavel, Foz do Iguaçu e Mariópolis. Estimativas da Copel apontam que mais de 14 mil residências tenham sido impactadas.

Além das quedas de energia, Cascavel ainda registrou danos em edificações importantes da cidade, como a Paróquia Nossa Senhora Consolata e o Ceasa. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a cidade registrou rajadas de vento superiores a 63 km/h.

Na Paróquia Nossa Senhora Consolata parte do telhado foi arrancado com o vendaval, o que provocou alagamento em alguns pontos da igreja e danos a móveis.

Já no Ceasa, o pavilhão do produtor também sofreu avarias e parte do telhado caiu sobre carros e outros veículos estacionados.

Outra cidade também impactada pelo vendaval no Oeste do Paraná foi Corbélia. O produtor Renato José filmou parte da lavoura de milho da família na Comunidade Colônia Nova e é possível notar que diversos plantios foram danificados com a força dos ventos.