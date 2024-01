Os shows do Verão Maior Paraná de Clayton & Romário em Matinhos e Yasmin Santos em Pontal do Paraná, foram cancelados nesse sábado (20), por causa do forte temporal que atingiu o Litoral.

Segundo o Governo do Estado, os shows foram remanejados para este domingo (21), juntamente com a apresentação da dupla sertaneja Jorge e Matheus. Com isso, Clayton & Romário tocam com Jorge e Mateus e Yasmin Santos canta logo após Bruno Rosa. Os shows começam 18h.

A coordenação decidiu cancelar as apresentações por risco de raios e vendavais. O Simepar registrou 107 milímetros de chuva em Guaratuba; 86 em Pontal do Paraná e 65,8 em Matinhos.

São 27 shows ao longo de seis fins de semana no Litoral.